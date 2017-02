Cséfalvay Katalin: „A tisztelet nőként is kivívható”

Fotók: Cséfalvay András

Miért döntött úgy, hogy belép a politika világába?

A politika előtt akadémiai karriert építettem, tanítottam, valamint dékánhelyettes voltam, s vagyok is a mai napig. Igazából ez vezetett rá a mostani pályámra. Az volt ugyanis a tapasztalatom, hogy nagyon sok tehetséges diák a tanulmányai befejezése után külföldön próbál szerencsét, mondván, hogy itthon nem elég jók a lehetőségek. Ezt nagyon sajnáltam, mivel így elveszítjük azokat az embereket, akik segíthetnének jobb állammá tenni Szlovákiát. Elkezdtem hát azon gondolkodni, hogy vajon mivel tudnék ezen a helyzeten változtatni. Majd ebben az időben, 2014-ben kaptam egy ajánlatot Radoslav Procházkától, amit örömmel el is fogadtam.

Hogyan képzelhetjük el egy parlamenti képviselő munkáját?

A média által az emberek látják a parlamentben történő dolgokat, azonban amit ott látnak, messze nem takarja az összes tevékenységünket. Számomra a legérdekesebb a bizottságok munkája. Én az Európai- és az Iskolaügyi Bizottságban dolgozom. Itt több érdekes, konkrét feladatot végzünk, főként az utóbbi hónapokban, mikor Szlovákia az Európai Unió Tanács elnöke volt. Az iskolaügy pedig mindig közel állt hozzám, fontos számomra a főiskolák és egyetemek sorsa, élete. Egy képviselő továbbá törvényjavaslatokat hoz. Az én jelenlegi javaslatom, mely a főiskolákat érinti, az első olvasaton már átment, most következik a második olvasat, s ha azon is elfogadják, akkor életbe léphet a törvény. Ezeken kívül sokat foglalkozunk az emberekkel, meghallgatjuk őket, a problémáikat, s a javaslataikat egyaránt. Általában pénteken van nyitott napom az irodámban, amikor mindenkit fogadok, illetve országszerte járunk különféle eseményekre, ahol közelebbről találkozhatunk a polgárokkal, s kommunikálni tudunk velük.

Érezte valaha úgy, hogy nőként nehezebb érvényesülnie a politikai életben?

Sokszor sajnos egy fiatal nőnek nehezebb dolga van, mint adott esetben egy férfinek. Kemény, kitartó munkával azonban el lehet érni azt, hogy komolyan vegyék egy nő szavát is, s ki lehet vívni magunknak a kellő tiszteletet.

Mint ismert politikai személyiség, vannak „rajongói”?

Előfordul, hogy kapok levelet, emailt vagy Facebook-üzenetet, amelyben számomra ismeretlen emberek fejezik ki a támogatásukat, néha kérnek aláírást vagy fotót, és sokan személyesen is megkeresnek a képviselői irodámban. Minden egyes ilyen szimpatizáns nagy örömet tud szerezni, hiszen ez annak a jele, hogy nem hiába végzi az ember a munkáját.

A babavállalásban befolyásolta a munkája?

Nem volt rá hatással, mert igazából nem terveztem el előre, hogy éppen most szeretnék kisbabát, de persze már ott motoszkált a fejemben, hogy itt lenne az ideje a családalapításnak.

Hogy viselte a terhességet, tudott közben dolgozni?

Szerencsére nagyon jól viseltem, nem voltak rosszulléteim, így az egész idő alatt tudtam dolgozni. Nyáron alkalmam volt többet pihenni, hiszen akkor az iskolában és a parlamentben sem volt munkám. Az egyetemről november elején mentem el anyaságira, a parlamentben pedig még sikerült végigülnöm az utolsó ülést. A baba január elején született, így az utolsó néhány hét már természetesen a pihenésről szólt.

A parlamentben hogyan fogadták a hírt, miszerint várandós?

A kollégáim velem együtt örültek, gratuláltak, és sok erőt, egészséget kívántak. Ekkorra két kolléganő már eléggé felkavarta az állóvizet, akiknek szintén kisbabájuk van, így kicsit "politizálva" is lett a téma. Mindenki kíváncsi volt, hogy vajon hogyan fogok hozzáállni az egészhez, ezért is örültem annak, hogy képes voltam dolgozni a terhesség alatt, s problémamentesen lezajlott a kilenc hónap.

Mit szabad tudni a pici babáról?

Január 4-én született meg a kislányom, aki a Lilla nevet kapta. Szerencsére kitűnő egészségnek örvend. Én szerettem volna őt természetes úton a világra hozni, de végül az orvosok kénytelenek voltak császármetszést végrehajtani. Ezen kívül semmi komplikáció nem lépett fel. Nagyon jó baba, csak egyelőre még fel van cserélődve nála a nappal és az éjszaka. Nappal alszik, éjjel pedig tágra nyílt szemekkel figyel, s igényli a törődést.

Meddig tervez otthon maradni a kicsivel?

A januári ülésen még nem vettem részt, ezt meg is beszéltem a kollégáimmal, de szeretnék lassacskán ismét munkába állni. Az egyetemi tevékenységemet egy ideig nem gyakorolom majd, mivel az már túl sok lenne, viszont több éves anyasági szabadságot nem szeretnék kivenni, a parlamenti munkámat folytatni szeretném a baba mellett is. A képviselői munka szerencsére eléggé rugalmas, így össze lehet hangolni a családdal. A frakción belül már felmerült az is, hogy berendeznénk egy helyiséget babaszobának, ezzel megkönnyítve az anyukák dolgát. Ezzel kapcsolatban a kancellár is nagyon nyitott volt, nem ellenezte az ötletet. Ő maga keresett meg engem, s érdeklődött, hogy tehet-e valamit annak érdekében, hogy kényelmesebb legyen a babával a munkahely.

Hogyan néztek ki a mindennapjai a baba megszületése előtt, s hogyan most?

A kislányom megszületése előtt nagyon különbözőek voltak a napjaim. Nagyon sok tennivalóm volt, napközben a két munkahelyem között ingáztam, este pedig különféle fogadásokra jártam és sokat utaztam is. A baba miatt most már rendet kell vinnem a mindennapokba, úgyhogy ezek után talán jobban fog hasonlítani az egyik nap a másikra.

Az anyaság és a munka mellett jut ideje a hobbijára?

Nagyon szeretek olvasni, ezt pedig szerencsére a baba mellett is folytatni tudom. Míg ő alszik, nekem van időm a kezembe venni egy könyvet. A különféle kézimunkáknak is nagy hódolója vagyok, imádok kötni, varrni, s úgy gondolom, ezekről nem kell lemondanom továbbra sem. A sport egyelőre talán kimarad az életemből, de biztos vagyok benne, hogy egy kicsit később találok majd olyan mozgásformát, melyet a kislányommal együtt is tudok űzni.

A későbbiekben szeretne újabb babát vállalni?

Még nem terveztük el, hogy mikor, de biztosan szeretnénk majd Lillának egy kistestvért.

(SzC)